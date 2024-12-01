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Жительница Ембаево собрала 150 пословиц и поговорок своего народа

Общество, 15:47 15 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

150 исконных, присущих своей местности, пословиц и поговорок собрала жительница села Ембаево Тюменского района Разига Алимбаева. Каждая из поговорок и пословиц несет свою мораль.

Так, поговорка дословно "если утром дела не пошли, к вечеру лучше не будет" в переводе означает, что день нужно начинать в хорошем настроении, на позитиве, тогда и дело сложится. Еще одна – "Жизнь не удастся в семье, пока посуда не погремит" значит – в жизни всякое бывает, нужно пройти все этапы и испытания.

В татарском языке много пословиц, которым можно найти аналоги и в русском. К примеру, в переводе, "если ты гостеприимный, то к тебе и относятся так же" – "как аукнется, так и откликнется".

Разига Алимбаева рассказала, что часть пословиц помогла ей собрать свекровь. Она уверена, что дошедшая до нас мудрость предков помогает в жизни, пишет "Тюменская область сегодня".

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# народное творчество

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