Деньги и документы чаще всего выбрасывают по ошибке в мусор тюменцы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Запросы о помощи в поиске документов, денег, ключей, телефонов, случайно попавших в отходы, регулярно поступают в диспетчерскую службу Тюменского экологического объединения. Нескольким тюменцам удалось помочь найти утраченное, но такие случаи остаются крайне редкими, сообщает пресс-служба компании.

"Во всех подобных ситуациях мы выясняем, когда и где произошла потеря, проверяем, был ли уже вывоз отходов с площадки. Если время еще не упущено и техника не приезжала, рекомендуем осмотреть контейнеры самостоятельно, обратившись за поддержкой к управляющей компании. Если отходы уже вывезены, шансы на успешную находку резко снижаются, хотя бывают исключения", – сообщили в ТЭО.

Любой мусор сначала подвергается прессованию в машинах, а затем проходит через острые ножи пакеторазрывателя, сепараторы и грохоты на сортировочных заводах. Учитывая весь цикл обработки, вернуть утраченное становится почти невозможным.

В Тюменской области в мусорные контейнеры по ошибке попадают не только кошельки и бумажники. Так, одна девушка обратилась за помощью в поисках ключей от машины, а другая – в поисках своего кольца. Они рассчитывали, что благодаря современным технологиям из общей массы отходов на мусоросортировочных заводах возможно будет извлечь даже совсем миниатюрные предметы.