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Более 2,5 тысяч тюменских школьников преодолели первый этап олимпиады "Символы России"

Общество, 17:12 17 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 547 школьников Тюменской области успешно справились с заданиями первого этапа Всероссийской олимпиады "Символы России" и перешли во второй. Он пройдет 30 января 2025 года в очном формате, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

Организатор олимпиады – Российская государственная детская библиотека. Координатором мероприятия в Тюменской области выступает областная научная библиотека им. Менделеева. Всего в регионе олимпиада охватила 8 тыс. 248 школьников. Часть из них выполняла задание в онлайн формате на сайте детской библиотеки им. Лагунова, часть - очно на базе 72 школ и библиотек Тюменской области.

Задания в этом году были ориентированы на знание государственных символов: герба, гимна и флага нашей страны. Участникам было предложено раскрыть язык знаков, эволюцию идей и ценностей в становлении государственной символики.

Все участники олимпиады получат сертификат, а победители – дипломы и запись о личном достижении на государственном портале талантыроссии.рф.

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# олимпиада , символы , школьники

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