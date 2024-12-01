Подать заявку на новый конкурс ПФКИ тюменцы могут по 6 февраля

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Прием заявок на второй конкурс Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) 2025 года стартовал 17 декабря и продлится по 6 февраля включительно. Участники могут претендовать на большие суммы, чем это было раньше.

Об этом сообщил руководитель проектного офиса ПФКИ Тюменской области Артем Кудряшев.

"Фонд внес изменения: увеличились финансовые коридоры, при этом проходные баллы не поменялись. В новых конкурсах участники могут претендовать на большие суммы, чем ранее. Следовательно, можно поднять качество проектов, закупить более современное оборудование, сделать более востребованный творческий продукт", — рассказал Артем Кудряшев.

За три года работы фонд поддержал 161 проект из Тюменской области. С декабря 2023 года на площадке Тюменской областной научной библиотеки работает проектный офис ПФКИ, напомнила директор библиотеки Ольга Адамович.

"Сегодня мы соберем наших активных представителей СО НКО, чтобы пообщаться: проведем деловую игру и будем обсуждать проекты, на которые, возможно, будут подготовлены заявки", — отметила она.

В проектном офисе проводятся практические деловые игры по социокультурному проектированию, где участники прорабатывают свои идеи до стадии проекта. Обучающие мероприятия организуют в том числе для муниципалитетов, за этот год в них приняли участие 3 тыс. 200 человек. На индивидуальных консультациях, которых провели более 500, творческим командам помогают проработать проект, дают рекомендации, как набрать на конкурсе наибольшее количество баллов.

"В 2024 году на конкурсы принято 382 заявки от творческих команд Тюменской области, это на 40 % больше, чем в 2023 году. На проекты этого года выделено было 85 миллионов рублей, эта сумма в 2,5 раза больше по отношению к сумме 2023 года", — рассказал Артем Кудряшев.

Так, финансирование от Президентского фонда культурных инициатив получили: комплексная программа поддержки ремесленничества "Здесь" Андрея Щебельника - мастеров обучают маркетингу, продвижению в социальных сетях, фотосъемке ремесленных изделий; хип-хоп опера "Футуристы" Андрея Корякова, объединившей в себе произведения поэтов Серебряного века, хип-хоп и звучание Тюменского духового оркестра; Всероссийский керамический симпозиум "Сибирь АРТ" Людмилы Козловой, где художники-керамисты из разных регионов встречаются, чтобы создавать уникальные произведения.

Со второго конкурса 2025 года ПФКИ авторы творческих проектов могут подать заявки по направлениям: "Единство с судьбой России", "Мы вместе", "Нация созидателей", "Многонациональный народ", "Нравственные ориентиры", "Крепкая семья", "Место силы" и другим. Полный перечень представлен на сайте фондкультурныхинициатив.рф.

Вера Коршунова