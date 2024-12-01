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Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области снизилась на 7,2% за неделю

Общество, 13:20 17 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 7,2 % снизилась за неделю заболеваемость ОРВИ в Тюменской области. В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в ходе прививочной кампании по вакцинации против гриппа, в Тюменской области привиты свыше 970 тысяч человек, это более 60% населения региона.

Для профилактики ОРВИ и гриппа медики мыть руки или использовать антисептики для обработки рук перед едой и после посещения общественных мест. В местах массового скопления людей использовать маски или респираторы. Исключать контакты с заболевшими любой инфекцией. Соблюдать социальную дистанцию при посещении общественных мест. При возникновении симптомов ОРВИ обращаться за медицинской помощью.

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