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Тюменская область и Москва развивают совместный туристический проект "Русские каникулы"

Общество, 14:59 17 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Делегация Тюменской области презентует свой туристический потенциал на международном конгрессе Meet Global MICE, который проходит в Москве. Это крупнейший форум с участием более 1,2 тыс. зарубежных партнёров. В центре внимания - сотрудничество со странами БРИКС.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"В развитии международного туризма важную роль играет партнёрство между Комитетом по туризму Москвы и Тюменской областью. Одним из совместных проектов стал маршрут "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири". Тур предполагает посещение Москвы с последующим путешествием туристов в Тюмень и Тобольск и его уже оценили туроператоры из Индии. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии маршрута с последующей реализацией его на международном рынке", - сказал Андрей Пантелеев.

Важно также продолжать генерировать турпоток для развития инфраструктуры и привлечения инвестиций, устанавливать международные контакты. У региона уже есть успешные практики, которые вызывают интерес у туристов из стран СНГ, Китая, Индии.

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# Андрей Пантелеев , инвестиции , туризм

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