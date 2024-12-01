Кафедра анатомии человека тюменского медуниверситета получила имя профессора Николая Жвавого

| Фото: ТМУ | Фото: ТМУ

Кафедра анатомии человека Тюменского медуниверситета получила имя доктора медицинских наук, профессора Николая Жвавого.

Открытие кафедры в новом статусе прошло в рамках дня памяти Николая Жвавого. Вспомнить профессора, руководившего вузом с 1977 по 1998 и возглавлявшего кафедру с 1980 по 2011 годы, собрались представители ректората вуза, попечительского совета, студенты, а также члены его семьи.

"Николай Федорович, безусловно, является выдающейся фигурой отечественного здравоохранения как прошлого, так и настоящего. Сегодня кафедра успешно сохраняет традиции классической школы анатомов, что отмечают наши зарубежные партнеры во время своих визитов и экскурсий по вузу. Обилие препаратов, наглядных материалов и анатомических образцов свидетельствует о высоком уровне преподавания фундаментальной медицинской науки. Здесь студенты продолжают обучаются, помимо анатомии, важным качествам - терпимости к своим ошибкам, усидчивости и настойчивости. Кафедра достойна носить имя профессора Николая Жвавого", - сказал ректор Тюменского медицинского университета Иван Петров.

День памяти продолжился в музейно-выставочном комплексе ТМУ. Здесь подготовили экспозицию в память профессора. На стенде представлена огромная серая "Ятрань" - пишущая машинка, на которой профессор набирал свою диссертацию, набор канцелярских принадлежностей, настольная лампа.

"Все экспонаты памятной экспозиции предоставлены кафедрой анатомии человека, - делится директор музейно-выставочного комплекса Ольга Ковалева. – Личные вещи Николая Федоровича сохранили сотрудники кафедры. Сегодня, благодаря Татьяне Викторовне Чирятьевой, мы можем чуть ближе узнать профессора".

Также возле кафедры была установлена мемориальная доска, которая служит напоминанием о вкладе профессора в развитие науки и образования.