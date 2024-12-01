В Тюмени презентуют лучшие практики по внедрению муниципального инвестстандарта

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Около 100 человек участвуют в третьем марафоне "Лучшие практики внедрения муниципального инвестиционного стандарта в Тюменской области". Организатор события - Инвестиционное агентство региона.

В течение дня 17 декабря представители муниципальных образований вместе с экспертами - трекерами Инвестиционного агентства и "капитанами бизнеса" - подведут итоги работы по внедрению муниципального инвестстандарта, актуализируют инвестиционные профили каждого муниципалитета, определят новые точки роста и задачи на 2025 год.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Первые два марафона выявили не только лучшие практики взаимодействия с инвестором, но и показали "узкие места" для дальнейшей работы, сообщает областной информационный центр правительства. Так, Тюменская область стала одним из первых регионов, в которых полностью внедрен муниципальный инвестиционный стандарт. В январе 2024 года Минэкономразвития подтвердил 100% оценку соответствия утвержденным требованиям, а в регионе зафиксирован рост на 15% количества инвестиционных проектов и новых рабочих мест.

"В регионе богатый опыт взаимодействия и сопровождения инвестиционных проектов на уровне муниципалитетов", - подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Также опытом по внедрению инвестиционного муниципального стандарта поделятся представители Волгоградской области, Хабаровского края и республики Чувашия.