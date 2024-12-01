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Тюменец угрожал убить свою сожительницу

Происшествия, 14:15 17 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два года тюрьмы грозит тюменцу за угрозу убийством. С заявлением об угрозах в полицию обратилась жительница Тюмени 1978 г. р., сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Мужчина приревновал свою сожительницу. В разгар ссоры он начал душить ее руками и угрожал убить. Также известно, что незадолго до происшествия женщина гостила у друзей на даче, что и стало причиной разногласий между парой.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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# угроза убийством , УМВД России по Тюменской области

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