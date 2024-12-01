ТИУ проводит комплексный экзамен для иностранных граждан на Ямале

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К проведению процедуры тестирования иностранных граждан на территории Ямала приступил Тюменский индустриальный университет, сообщает Центр по внешним коммуникациям вуза.

Комплексный экзамен – необходимое условие для получения иностранными гражданами или лицами без гражданства одного из трех видов разрешений: на патент или работу в РФ, на временное проживание, вида на жительство. Требования к минимальному уровню знаний зависят от цели прохождения тестирования. Он состоит из нескольких разделов: аудирование, чтение, лексика и грамматика, письмо, говорение, вопросы по истории и законодательству РФ. Открытый банк тестовых заданий размещен на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Экзамен проходит на площадках паспортно-визовых служб в городах Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое. По его итогам ТИУ выдает подтверждающий сертификат. Пройти тестирование могут около шести тысяч человек в год.