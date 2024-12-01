6,3 км сетей газораспределения построят в деревне Сладковского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

6,3 км сетей газораспределения построят в деревне Малиново Сладковского района. Также установят 77 подводов к домовладениям, сообщил глава муниципального образования Александр Иванов.

Строительство газопровода уже началось. Финансирование предусмотрено в бюджете АО "Газпром", уточнил глава района.

49 льготных категорий граждан расходы на покупку газового оборудования и подключение домовладения к газу могут возместить расходы за счет субсидии в размере до 156 тыс. рублей.

Подать заявление на субсидию по догазификации жилья Сладковского района можно в МКУ "Управление ЖКХ" в с. Сладково (ул. Гурьева, 89), телефон для справок 8 (34555)-23-3-07.