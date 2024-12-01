К новому пожароопасному сезону в Тюменском районе обновили минполосы и усилили пожарную дружину

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

13 ландшафтных и 8 лесных пожаров произошли на территории Тюменского района в 2024 году. Это значительно меньше, чем годом ранее, перехода огня на населенные пункты не допустили.

Об этом сообщила глава муниципалитета Ольга Зимина в своих соцсетях и добавила, что специалисты продолжают активно готовиться к новому сезону - уже 2025 года.

Администрации сельских поселений привели в нормативное состояние почти 189 км минерализованных полос по границам населенных пунктов. Проверили пожарно-техническое оборудование и имеющиеся источники противопожарного водоснабжения.

Всего на территории района действует 701 такой источник, из них 11 установили в этом году. "Работы завершены в поселках Богандинский и Утешевский, селе Кулига и деревнях Песьянка, Пышминка, Насекина, Паренкина, Дударева, Малиновка и Якуши. В деревне Елань – в стадии выполнения", - уточнила Ольга Зимина.

Прибыло и в полку дружинников: был 51 - стало 69 добровольцев. Их дополнительно обучили, приобрели специальное оборудование.

Профилактическую работу вместе со специалистами администрации и сотрудниками пожарного надзора активно вели волонтеры. Всего жителям района вручили более 13 тысяч памяток о требованиях пожарной безопасности и условиях особого режима.