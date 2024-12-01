  • 18 декабря 202418.12.2024среда
  • USD102,9979
    EUR108,3444
  • В Тюмени -6..-8 С 1 м/с ветер юго-восточный

Вторая за год двойня появилась на свет в роддоме в Ялуторовске

Общество, 17:40 18 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

198 малышей приняли сотрудники родильного дома Областной больницы № 23 в Ялуторовске за 11 месяцев 2024 года.

Одним из долгожданных событий стало рождение двойни - второй для медучреждения в этом году. Роды прошли оперативным путем, без технических трудностей. На свет появились здоровые девочка и мальчик весом 2100 и 2500 граммов соответственно, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Молодые родители поблагодарили весь коллектив больницы за внимание и труд. "Отдельно хочу отметить хирургический состав во главе с Викторией Владимировной Кароян и Тамилой Руслановной Аликашевой за их прекрасную работу. Спасибо за двух замечательных малышей", - поделилась мама Милена Геворгян.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# двойняшки , родильные дома , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:01 18.12.2024Акции дорожной безопасности на зимних трассах проходят в Тюменской области
18:57 18.12.2024Специальная библиотека для слепых приняла участие в форуме-выставке #возМОЖНОсти в Тюмени
18:44 18.12.2024Партию гуманитарного груза отправили в зону СВО из Тюмени
18:21 18.12.2024Губернатор Тюменской области вручил награды победителям конкурса "Спортивная элита – 2024"