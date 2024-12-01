Вторая за год двойня появилась на свет в роддоме в Ялуторовске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

198 малышей приняли сотрудники родильного дома Областной больницы № 23 в Ялуторовске за 11 месяцев 2024 года.

Одним из долгожданных событий стало рождение двойни - второй для медучреждения в этом году. Роды прошли оперативным путем, без технических трудностей. На свет появились здоровые девочка и мальчик весом 2100 и 2500 граммов соответственно, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Молодые родители поблагодарили весь коллектив больницы за внимание и труд. "Отдельно хочу отметить хирургический состав во главе с Викторией Владимировной Кароян и Тамилой Руслановной Аликашевой за их прекрасную работу. Спасибо за двух замечательных малышей", - поделилась мама Милена Геворгян.