  • 18 декабря 202418.12.2024среда
  • USD102,9979
    EUR108,3444
  • В Тюмени -6..-8 С 1 м/с ветер юго-восточный

Инспекторы ДПС усилили контроль за соблюдением правил парковки в центре Тюмени

Общество, 17:24 18 декабря 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Инспекторы полка ДПС усилили контроль за соблюдением правил парковки в центральной части Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.

“На центральных улицах автомобилисты чаще нарушают требования дорожных знаков, регламентирующих парковку транспорта. Особый контроль – за соблюдением правил парковки на местах, предназначенных для инвалидов. За это нарушение предусмотрена отдельная административная ответственность”, – сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Водители оправдывают нарушения нехваткой свободных парковочных мест или спешкой, не всегда осознавая, что тем самым они создают помехи другим участникам движения и могут заблокировать проезд автомобилей экстренных служб.

Жителей Тюменской области призывают соблюдать правила парковки и быть взаимовежливыми на дорогах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:01 18.12.2024Акции дорожной безопасности на зимних трассах проходят в Тюменской области
18:57 18.12.2024Специальная библиотека для слепых приняла участие в форуме-выставке #возМОЖНОсти в Тюмени
18:44 18.12.2024Партию гуманитарного груза отправили в зону СВО из Тюмени
18:21 18.12.2024Губернатор Тюменской области вручил награды победителям конкурса "Спортивная элита – 2024"