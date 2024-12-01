Инспекторы ДПС усилили контроль за соблюдением правил парковки в центре Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Инспекторы полка ДПС усилили контроль за соблюдением правил парковки в центральной части Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.

“На центральных улицах автомобилисты чаще нарушают требования дорожных знаков, регламентирующих парковку транспорта. Особый контроль – за соблюдением правил парковки на местах, предназначенных для инвалидов. За это нарушение предусмотрена отдельная административная ответственность”, – сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Водители оправдывают нарушения нехваткой свободных парковочных мест или спешкой, не всегда осознавая, что тем самым они создают помехи другим участникам движения и могут заблокировать проезд автомобилей экстренных служб.

Жителей Тюменской области призывают соблюдать правила парковки и быть взаимовежливыми на дорогах.