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Юным тюменцам рассказали о профессиях пожарного и строителя

Общество, 12:05 19 декабря 2024

Геннадий Грибич, команда проекта "Классный час отца" | Фото: Геннадий Грибич, команда проекта "Классный час отца"

Тюменские отцы рассказали детям 6-11 лет о профессиях пожарного, строителя, бизнесмена, инженера в рамках проекта "Классный час отца". Папам школьников сначала рассказали, как провести внеурочное занятие, поделились методическими рекомендациями и сценариями классных часов. Затем мужчины вышли в школы своих детей, где делились путем самоопределения, сообщают организаторы.

"Иногда нам кажется, что наша профессия обыденна и ничем не примечательна, но для ребенка "взрослые дела" всегда кажутся чем-то грандиозным. Попробуйте взглянуть на свою работу глазами ребенка и увидеть в ней самые волшебные моменты", — отмечает команда проекта "Классный час отца".

О профессии пожарного рассказал ученикам специалист противопожарной службы. Они узнали больше о профессиональной деятельности, повторили технику безопасности и примерили специальную форму.

Завершающим этапом станет проектная деятельность, где участники создадут "Дерево профессий моей семьи", и офлайн-встреча 26 декабря для подведения итогов.

Добавим, проект "Классный час отца" получил грантовую поддержку губернатора Тюменской области.

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# отцы , профессии

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