В Тюмени определят победителей олимпиады по психическому здоровью

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Олимпиада "Лабиринты сознания", посвященная охране психического здоровья, пройдет в Тюменском медицинском университете 25 декабря. Ее организуют кафедра психиатрии и наркологии и студенческий научный кружок кафедры.

Участниками станут обучающиеся пятых и шестых курсов института материнства и детства и института клинической медицины, сообщает вуз.

Студентам предстоит продемонстрировать не только знания и эрудицию, но и творческий потенциал. В составе команд они создадут видеозагадки, в которых зашифруют название определенной болезни, и будут соревноваться в разгадывании видео других команд. Проверят свои коммуникативные навыки в общении с симуляционным пациентом, ответят на вопросы в "Своей игре", обсудят актуальные и сложные вопросы психиатрии в конкурсе дебатов, специальное задание предусмотрено для капитанов команд.