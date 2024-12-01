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В Тюмени определят победителей олимпиады по психическому здоровью

Общество, 08:27 20 декабря 2024

www.tyumsmu.ru

Олимпиада "Лабиринты сознания", посвященная охране психического здоровья, пройдет в Тюменском медицинском университете 25 декабря. Ее организуют кафедра психиатрии и наркологии и студенческий научный кружок кафедры.

Участниками станут обучающиеся пятых и шестых курсов института материнства и детства и института клинической медицины, сообщает вуз.

Студентам предстоит продемонстрировать не только знания и эрудицию, но и творческий потенциал. В составе команд они создадут видеозагадки, в которых зашифруют название определенной болезни, и будут соревноваться в разгадывании видео других команд. Проверят свои коммуникативные навыки в общении с симуляционным пациентом, ответят на вопросы в "Своей игре", обсудят актуальные и сложные вопросы психиатрии в конкурсе дебатов, специальное задание предусмотрено для капитанов команд.

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