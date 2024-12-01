Волонтеры-медики научили тюменских школьников оказывать первую помощь

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 школьников стали участниками проекта по обучению первой помощи "Спасти может каждый". Под руководством волонтеров-медиков они освоили навыки проведения сердечно-легочной реанимации, извлечения инородного тела, наложения жгутов и повязок, научились пользоваться автоматическим наружным дефибриллятором, сообщает пресс-служба тюменского медицинского университета.

Участники проекта посетили профориентационные мероприятия в медучреждениях города. Например, экскурсия на Тюменскую станцию скорой медицинской помощи помогла узнать о том, как и чем оснащаются бригады скорой помощи, как устроен служебный автомобиль, в котором каждый день спасают жизни. Больше узнали и об устройстве самой станции.

Увлекательным для школьников стало посещение симуляционного центра медуниверситета. Здесь ребята смогли попробовать себя не только в оказании первой помощи, но и в проведении диагностических исследований.

В финале проекта участники успешно сдали экзамен, продемонстрировав умение действовать в критических ситуациях. Кураторы подготовили для них симуляционное ДТП с приближенным к реальности сценарием. Ребята учились оказывать помощь при кровотечениях и остановке дыхания в условиях задымления.

Цель проекта "Спасти может каждый" - формирование системы обучения школьников навыкам первой помощи. Реализуется он при грантовой поддержке "Росмолодежь.Гранты".