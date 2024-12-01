Новогодний квест с Дедом Морозом пройдет на улицах Тобольска

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителям Тобольска предлагают пройти новогодний квест. Для участия необходимо найти Деда Мороза на улицах города и сфотографироваться с ним. За это участники могут получить тематический подарок, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

Участники акции должны сказать специальный пароль, указанный на сайте newyear.tobolsk-city.ru. Выйти на "охоту" за дедом Морозом можно 20 декабря с 17 до 19 часов, 21, 22 декабря - с 12 до 16 часов.