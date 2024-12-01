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Новогодний квест с Дедом Морозом пройдет на улицах Тобольска

Общество, 08:55 20 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителям Тобольска предлагают пройти новогодний квест. Для участия необходимо найти Деда Мороза на улицах города и сфотографироваться с ним. За это участники могут получить тематический подарок, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

Участники акции должны сказать специальный пароль, указанный на сайте newyear.tobolsk-city.ru. Выйти на "охоту" за дедом Морозом можно 20 декабря с 17 до 19 часов, 21, 22 декабря - с 12 до 16 часов.

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# Дед Мороз , Новый год , Тобольск

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