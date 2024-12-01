Фестиваль косплея и молодежной культуры пройдет в Тюмени
Общество, 10:12 20 декабря 2024
Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"
Фестиваль косплея и молодёжной культуры пройдет во Дворце культуры "Нефтяник" 26 января. В программе: конкурс костюмов, мастер-классы, ярмарка, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.
"Участники конкурсного дефиле предстанут в образах героев из фильмов, сериалов, комиксов и компьютерных игр. Помимо зрелищного шоу, зрителей ожидает интерактив вне сцены: ярмарка товаров творческих мастерских; аллея авторов, где художники представят свои творческие работы; магазинчики тематической сувенирной продукции", - уточнили организаторы.
Билеты можно приобрести в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.
Возрастное ограничение: 12+.