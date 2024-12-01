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Фестиваль косплея и молодежной культуры пройдет в Тюмени

Общество, 10:12 20 декабря 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль косплея и молодёжной культуры пройдет во Дворце культуры "Нефтяник" 26 января. В программе: конкурс костюмов, мастер-классы, ярмарка, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"Участники конкурсного дефиле предстанут в образах героев из фильмов, сериалов, комиксов и компьютерных игр. Помимо зрелищного шоу, зрителей ожидает интерактив вне сцены: ярмарка товаров творческих мастерских; аллея авторов, где художники представят свои творческие работы; магазинчики тематической сувенирной продукции", - уточнили организаторы.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

Возрастное ограничение: 12+.

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# ДК Нефтяник

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