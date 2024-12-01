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Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным

Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным

Общество, 12:19 19 декабря 2024

kremlin.ru

Прямая линия президента России, совмещенная с пресс-конференцией, "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени.

Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 млн россиян.

Следить за трансляцией можно будет в прямом эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России", а также на официальных ресурсах: moskva-putinu.ru.

Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Владимира Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, восемнадцатая прошла 30 июня 2021 года. В 2023 году прямая линия президента России Владимира Путина прошла в совмещенном формате с пресс-конференцией.

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# Владимир Путин , пресс-конференция , прямая линия , трансляция

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