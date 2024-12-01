Мемориалы Великой Отечественной войны в Тюмени оборудовали QR-кодами
Общество, 15:20 20 декабря 2024
| Фото: администрация Тюмени
QR-кодами снабдили памятные места, посвящённые Великой Отечественной войне, в Калининском административном округе Тюмени, сообщает городская администрация.
Код легко считывается смартфоном и позволяет получить доступ к дополнительной информации, включая исторические факты, биографии участников войны и другие важные сведения.
Мероприятия проведены в рамках реализации поручения губернатора Тюменской области.