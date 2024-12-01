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Мемориалы Великой Отечественной войны в Тюмени оборудовали QR-кодами

Общество, 15:20 20 декабря 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

QR-кодами снабдили памятные места, посвящённые Великой Отечественной войне, в Калининском административном округе Тюмени, сообщает городская администрация.

Код легко считывается смартфоном и позволяет получить доступ к дополнительной информации, включая исторические факты, биографии участников войны и другие важные сведения.

Мероприятия проведены в рамках реализации поручения губернатора Тюменской области.

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# QR-код , памятники

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