Созданные школьниками игрушки украсят ёлочки на площади у драмтеатра в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Около 200 ёлочек, украшенных игрушками, изготовленными тюменскими школьниками, появятся на территории ледового городка на площади 400-летия Тюмени.

Продолжается работа над ледяным замком с лабиринтом, чашами-ловушками, домиками и горками. Уже сейчас на площадке расположились гномы из лапника, фотозона "Часы". Скоро появится костёр изо льда, который расположится среди ёлок.

Для детей и взрослых на площади установлены 10 горок: три ледяные и семь в деревянном исполнении. Открытие главной новогодней ёлки Тюмени состоится 26 декабря в 16 часов.

Ход работ на главной новогодней площадке города оценил глава Тюмени Максим Афанасьев вместе с представителями организаций, принимающих участие в её создании.

"В этом году мы удивим тюменцев и гостей города сказочной атмосферой Нового года на площади 400-летия Тюмени. Здесь установлена уральская ель с сияющим небом и большой кремлёвской звездой. Со стороны улиц Республики и Максима Горького гостей встречают ворота, оформленные в стиле тюменских наличников. На площади установлены фигуры лиса и бобра, а также сверкающие звёзды, – рассказал он. – Я признателен предпринимательскому сообществу, которое традиционно поддерживает город, и вышло с инициативой включиться в новогоднее оформление. Тюмень купеческая всегда славилась меценатами, и продолжение этой доброй традиции поддерживают и сегодняшние бизнесмены".

Депутат Тюменской городской думы Дмитрий Антипов напомнил, что в советские времена эта площадь считалась центральной и собирала жителей на Новый год. "Здесь строилась большая деревянная горка, на которой катались и дети, и взрослые. Это была для нас главная достопримечательность, где царила атмосфера праздника, радости и веселья все праздничные дни", – поделился воспоминаниями депутат .