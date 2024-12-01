Врачи-онкологи Медгорода осмотрели в 2024 году более 4,7 тыс. тюменцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4 тыс. 711 работников предприятий осмотрели врачи "Медицинского города" Тюмени с начала 2024 года в рамках областной акции "Академия здоровья". Всего они осуществили 32 выезда с профилактическими онко-экспресс-осмотрами. У 125 человек выявили подозрения на онкозаболевания, пациентов направили в Медгород на дообследование и лечение.

Первую подобную акцию провели в коллективе самого Медицинского города. Здесь работают более 1000 сотрудников: врачи, средний медицинский персонал, экономисты, бухгалтеры, сотрудники хозяйственной, контрактной, юридической служб, физики, химики, радиологи и другие специалисты. Уже осмотрено порядка 300 сотрудников.

"Мы всегда много говорим о профилактике онкологических заболеваний, потому что нам, как никому другому, хорошо известно насколько сложные это заболевания и их всегда легче предупредить, чем лечить. Они опасны тем, что на начальных стадиях, когда лечение наиболее эффективно, они никак себя не проявляют. Именно поэтому мы большое внимание уделяем привлечению тюменцев на диспансерные осмотры. И, конечно, мы должны показать своим примером, насколько это важно", - отметила директор - главный врач МКМЦ "Медицинский город" Валерия Павлова.

По данным пресс-службы МКМЦ "Медицинский город", в акции "Академия здоровья" участвовали также специалисты Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики, Центра профилактики и борьбы со СПИД, Областного наркологического диспансера, Областной больницы №19 и городской поликлиники №3.