  • 20 декабря 202420.12.2024пятница
  • USD103,4207
    EUR107,9576
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер западный

В поиске пропавших без вести участников СВО в Тюмени помогает фонд "Защитники Отечества"

Общество, 17:34 20 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Помощь в поиске пропавших без вести военнослужащих из Тюменской области окажет региональный филиал фонда "Защитники Отечества".

Родственники бойцов, участвующих в СВО, могут обратиться в фонд и сдать генетический материал для создания полноценной базы данных. Сдать материал могут мать, отец, дети, кровные братья и сёстры.

Также необходимо будет заполнить специальную розыскную карту. Для этого не требуется официальное признание бойца без вести пропавшим, достаточно, чтобы с ним не было связи более месяца.

В Тюмени забор генетического материала родственников бойцов проводит филиал фонда. Координаторы сопровождают обратившихся, оказывают консультативную помощь, помогают заполнить документы.

В филиал фонда можно обратиться ежедневно с 9 до 18 часов по адресу пер. Приисковый, 12, телефон: 8 (3452) 69-69-02. Жители районов могут обратиться к социальному координатору.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:41 20.12.2024Студент из Тюменской области вошёл в число победителей федерального проекта "Твой Ход"
19:23 20.12.2024Госнаградой поощрил Владимир Путин семью из Тюменской области
19:13 20.12.2024Тему детского травматизма на тюменских дорогах обсудили на едином родительском собрании
18:40 20.12.2024Приложение билайна получило гран-при премии "Золотое приложение"