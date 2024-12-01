В поиске пропавших без вести участников СВО в Тюмени помогает фонд "Защитники Отечества"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Помощь в поиске пропавших без вести военнослужащих из Тюменской области окажет региональный филиал фонда "Защитники Отечества".

Родственники бойцов, участвующих в СВО, могут обратиться в фонд и сдать генетический материал для создания полноценной базы данных. Сдать материал могут мать, отец, дети, кровные братья и сёстры.

Также необходимо будет заполнить специальную розыскную карту. Для этого не требуется официальное признание бойца без вести пропавшим, достаточно, чтобы с ним не было связи более месяца.

В Тюмени забор генетического материала родственников бойцов проводит филиал фонда. Координаторы сопровождают обратившихся, оказывают консультативную помощь, помогают заполнить документы.

В филиал фонда можно обратиться ежедневно с 9 до 18 часов по адресу пер. Приисковый, 12, телефон: 8 (3452) 69-69-02. Жители районов могут обратиться к социальному координатору.