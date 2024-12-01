Тему детского травматизма на тюменских дорогах обсудили на едином родительском собрании

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Единое онлайн-родительское собрание #CемьяСоблюдаетПДД состоялось в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 20 декабря. На нем обсудили проблему детского травматизма на дорогах региона.

Вопрос очень актуален. По статистике, которую привел начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Тюмени Александр Таратута, только в Тюмени в 2024 г. произошло уже 308 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пострадали 333 ребенка. Погиб девятилетний велосипедист.

Особую тревогу вызывает аварийность с участием юных пассажиров, подчеркнул Александр Таратута.

"Перед тем, как поехать, убедитесь, что детское кресло правильно установлено, проконтролируйте, чтобы ребенок был пристегнут в нем. Во время поездки нужно проверять, не отстегнулся ли юный пассажир. И самое важное — необходимо соблюдать скоростной режим, не нарушать правила дорожного движения. Особое внимание стоит обращать на проезд перекрестков. Прошу выбирать спокойный стиль вождения", — сказал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Тюмени, обращаясь ко взрослым.

Он акцентировал внимание на том, что большое значение для формирования безопасной культуры поведения на дорогах имеет именно пример и отношение самих родителей к этому вопросу. Александр Таратута призвал взрослых напомнить детям, что безопаснее пересекать проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Это нужно повторять каждое утро перед тем, как отправить ребенка в школу. Также детям необходимо говорить о том, что не стоит пользоваться телефонами и наушниками во время движения.

Зампредседателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области Мария Морева согласилась с тем, что взрослые должны подавать хороший пример подрастающему поколению, и напомнила об административной ответственности, которую могут понести взрослые за неисполнение обязанностей по содержанию детей.

"До определенного возраста родитель несет все бремя ответственности за несовершеннолетнего. Если установят, что его действия или бездействие привели к тому, что ребенок совершил правонарушение либо с ним что-то произошло, то взрослый понесет ответственность по статье 5.34 КоАП РФ. Задача родителя — научить безопасному поведению, законопослушанию, умению вести себя в различных жизненных ситуациях. Дети не слушают, что мы им говорим, но они смотрят на то, что мы делаем. Если взрослые говорят о том, что переходить дорогу нужно на зеленый сигнал светофора, а сами пересекают проезжую часть на красный в присутствии ребенка, будьте уверены, что дети сделают точно так же", — произнесла Мария Морева.

Большую профилактическую работу в областной столице проводит департамент по спорту и молодежной политике администрации города. Его директор Сергей Борисевич отмечает, что в подведомственных учреждениях занимаются более 40 тыс. детей. В летнее время представители "Отрядов мэра" становятся помощниками сотрудников ГИБДД. Со своими сверстниками они проводят беседы, встречи, раздают памятки по безопасности дорожного движения. Помимо этого действует "Лаборатория безопасности" при детском морском центре "Алый парус". Участники мобильного комплекса ежедневно посещают образовательные учреждения областной столицы. В игровой форме ребятам рассказывают о поведении на дороге, в транспорте.

"Иногда дети даже учат своих родителей, говорят им, что нельзя переходить дорогу на мигающий сигнал светофора или в запрещенном месте. Если мы начнем с самих себя, своих детей, думаю, в дальнейшем общими усилиями сможем воспитать правопослушных детей, которые обезопасят свою жизнь и жизнь окружающих", — заключил Сергей Борисевич.

Спикеры пришли к выводу, что общими усилиями можно сделать дороги безопасными для детей.

Посмотреть запись онлайн-собрания можно по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова