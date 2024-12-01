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В парках у детских садов и школ Тобольска установили птичьи столовые

Общество, 13:09 21 декабря 2024

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Птичьи столовые появились в парках у детских садов и школ Тобольска. Они созданы в рамках проекта "Территория чибисов" программы социальных инвестиций "Формула хороших дел", сообщает администрация города.

В этом году кормушки для птиц изготовила и установила интернациональная команда, в которую входят эковолонтеры "ЗапСибНефтехима" и иностранные работники подрядных организаций, которые заняты на строительстве проекта ДГП-2.

Первая акция прошла в детском саду №7. Там есть своя "Экологическая тропа".

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# кормушки , птицы , Тобольск

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