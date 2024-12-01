В парках у детских садов и школ Тобольска установили птичьи столовые
Общество, 13:09 21 декабря 2024
| Фото: администрация Тобольска
Птичьи столовые появились в парках у детских садов и школ Тобольска. Они созданы в рамках проекта "Территория чибисов" программы социальных инвестиций "Формула хороших дел", сообщает администрация города.
В этом году кормушки для птиц изготовила и установила интернациональная команда, в которую входят эковолонтеры "ЗапСибНефтехима" и иностранные работники подрядных организаций, которые заняты на строительстве проекта ДГП-2.
Первая акция прошла в детском саду №7. Там есть своя "Экологическая тропа".