В парках у детских садов и школ Тобольска установили птичьи столовые

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Птичьи столовые появились в парках у детских садов и школ Тобольска. Они созданы в рамках проекта "Территория чибисов" программы социальных инвестиций "Формула хороших дел", сообщает администрация города.

В этом году кормушки для птиц изготовила и установила интернациональная команда, в которую входят эковолонтеры "ЗапСибНефтехима" и иностранные работники подрядных организаций, которые заняты на строительстве проекта ДГП-2.

Первая акция прошла в детском саду №7. Там есть своя "Экологическая тропа".