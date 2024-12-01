Тюменцам напомнили, на что обратить внимание при покупке гирлянды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как выбрать подходящую гирлянду, чтобы она радовала в новогоднюю ночь и прослужила много лет, рассказал тюменский электрик Александр Бущак. Он отметил, что все гирлянды условно можно распределить на два вида: для улицы и помещения.

В каждом случае при покупке новогодней иллюминации стоит обратить внимание на качество изделия.

"От гирлянды не должно исходить резкого химического запаха. Провода должны быть мягкие и эластичные, не менее 0,5 миллиметров сечением, целые, без видимых повреждений", – добавил Александр.

При проверке провода лампочки должны светиться, не нагреваясь. Уличные гирлянды отличаются от иллюминации для помещений каучуковой изоляцией и степенью защиты от влаги и пыли. На упаковке изделия должна стоять маркировка IP с двумя цифрами, где первая означает степень защиты от пыли, а вторая – влагостойкость. Чем больше значение этих цифр, тем лучше защита.

Александр Бущак подчеркивает, что если есть понимание в работе электросетевых приборов, то украсить дом можно и самостоятельно, в противном случае лучше обратиться к профессионалам.

В новогодние праздники около 90 % населения находятся дома. При этом нагрузки на подстанции значительно возрастают. Специалист настоятельно не рекомендует подключать одновременно несколько электроприборов с большой мощностью.

"При понижении температуры воздуха на улице не стоит включать электрообогревательные котлы на максимум, это может привести к пожарам или отключениям электричества", – сказал тюменец.

Он также добавил, что при уходе из помещения обязательно необходимо отключать все осветительные и обогревательные приборы, в том числе гирлянды, тогда праздники пройдут в безопасности и спокойствии, пишет "Мегатюмень".