Тюменец разрабатывает прибор для создания металлического покрытия

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Студент Института промышленных технологий и инжиниринга ТИУ Дмитрий Писарев выиграл миллион рублей по итогам Всероссийского студенческого форума "Твой ход". Он представил проект "neSTORE" по созданию прибора для металлического покрытия на любых поверхностях.

С помощью нового устрайства можно будет не только защитить материал от негативных внешних воздействий и разрушений, но и повысить его твердость и износостойкость. Его отличительной особенностью выступает выдувание мелкодисперсных частиц металла из сварочной дуги, образованной двумя проволоками.

По словам автора проекта, сейчас существует потребность в создании металлических покрытий на детали в машиностроительной и нефтегазовой отраслях, ремонтной и авторемонтной сферах. Большинство существующих напылений имеют недостатки: например, оказывают высокое температурное воздействие на поверхность, что меняет физические и геометрические свойства изделия. Изобретение Дмитрия нивелирует основной недостаток существующих видов напыления за счет холодного метода напыления. Основной целевой аудиторией создатель считает предпринимателей среднего бизнеса, пишет пресс-служба ТИУ.

Отметим, что тюменец выиграл в треке "Делаю". Всего на конкурсное направление было подано 16 тыс. 848 заявок.

Напомним, что команда Тюменской области вошла в топ-35 по развитию Всероссийского студенческого проекта "Твой ход".