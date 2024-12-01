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В аварии на улице Интернациональной в Тюмени пострадал ребенок

Происшествия, 20:41 22 декабря 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Ребёнок пострадал в ДТП на ул. Интернациональной, 60 в Тюмени. Авария произошла днем 22 декабря.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, здесь столкнулись автомобили Toyota RAV4 и Lada Granta. Предварительно, 19-летний водитель Toyota на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении 72-летнему водителю Lada.

В результате аварии травмы получил двухлетний пассажир отечественного автомобиля, внук водителя. Ребёнок находился в детском удерживающем устройстве, пристегнутый ремнем безопасности.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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