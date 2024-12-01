В аварии на улице Интернациональной в Тюмени пострадал ребенок
Происшествия, 20:41 22 декабря 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Ребёнок пострадал в ДТП на ул. Интернациональной, 60 в Тюмени. Авария произошла днем 22 декабря.
Как сообщает областная Госавтоинспекция, здесь столкнулись автомобили Toyota RAV4 и Lada Granta. Предварительно, 19-летний водитель Toyota на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении 72-летнему водителю Lada.
В результате аварии травмы получил двухлетний пассажир отечественного автомобиля, внук водителя. Ребёнок находился в детском удерживающем устройстве, пристегнутый ремнем безопасности.
Обстоятельства ДТП выясняются.