Тюменские разработчики запатентовали ланцет для экспресс-анализа пяти заболеваний

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ланцетное устройство для экспресс-анализа сразу пяти маркеров заболеваний разработали в Тюменском медицинском университете. Оно предназначено для диагностики ВИЧ, гепатитов С и В, сифилиса и туберкулеза, сообщает пресс-служба вуза.

Устройство рассчитано на одноразовое использование. После прокола кожи кровь смешивается с буферным раствором, полученный результат тестирования отразится на тест-полосках.

"Главное преимущество нашего устройства – это возможность одновременной экспресс-диагностики на пять социально-значимых заболеваний и удобство этого процесса как для пациента, так и для медицинского работника. Устройство эргономично, в процессе его совершенствования мы планируем приблизиться к размерам обычной шариковой ручки", - рассказала руководитель проектной команды, старший преподаватель кафедры гигиены, экологии и эпидемиологии Елена Мельникова.

ТМУ ТМУ

Диагностическое устройство может быть использовано в ФАПах, распространяться через аптечную сеть для индивидуального применения пациентами. Воспользоваться им сможет любой человек, независимо от медицинских навыков.

Проект по разработке устройства был поддержан грантом Фонда содействия инновациям в конкурсе "Умник" в направлении "Медицина и технологии здоровьесбережения".