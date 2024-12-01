Геннадий Чеботарев: выставка предметов из зоны СВО может перерасти в полноценный музей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Итоговое заседание Общественной палаты Тюменской области прошло в необычном формате – его продолжила стратегическая сессия "Время перемен". Участники события осведомлены о национальных целях развития России, новых проектах, в этом ключе они пересмотрели стратегические планы и привели их в соответствие с государственной политикой, запросами общества и жителей региона.

Об этом рассказал председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев на заседании совещательного органа.

"На сессии мы не только подвели итог проделанной работы, но и заслушали планы, интересные проекты, которые вписываются в сегодняшнюю повестку дня. Обсудили поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, роль общественности и проводимой просветительской работы в укреплении суверенитета и обороноспособности страны. Начали подготовку к знаменательной дате – 80-летию Победы", - поделился Геннадий Чеботарев.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Он акцентировал внимание на проекте "Сибирские дивизии", который расскажет о воинах прошлого. А в рамках другого проекта, "Тюмень СВОих не бросает": единство фронта и тыла в специальной военной операции России", - планируется не только рассказать о воинах современности, но и организовать экспозицию, которая поможет сохранить память об их подвигах. Она включит в себя предметы, реликвии, сувениры, амуницию и личные вещи участников СВО, которые по договоренности привезут с линии боевого соприкосновения.

"В дальнейшем выставка может перерасти в полноценный музей участников спецоперации", - подчеркнул председатель областной Общественной палаты.

Геннадий Чеботарев напомнил, что президент РФ Владимир Путин говорил на прошедшей пресс-конференции о чрезвычайной важности сохранения и приумножения численности населения России. Поэтому на стратегической сессии актуально прозвучали проекты по поддержке многодетных семей. К примеру, на протяжении нескольких лет Общественной палатой реализуется проект по поддержке будущих мам психологами и иными специалистами.

Участники стратегической сессии рассмотрели и другие злободневные темы, такие как приобщение к здоровому образу жизни, занятия спортом, поддержка инфраструктурных предложений. Они одобрили все проекты и внесли их в стратегический план работы Общественной палаты. Программы будут реализованы вместе с НКО, которые выступят заказчиками грантов всех уровней, что обеспечит финансовую поддержку для их реализации.

Инна Кондрашкина