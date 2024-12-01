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Тюменец продал угнанный автомобиль за пять тысяч рублей

Происшествия, 17:10 23 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже автомобиля задержали полицейские в Тюмени. Правоохранители получили сообщение о мужчине, продающем "Жигули" без документов, подтверждающих факт владения.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого 31-летнего местного жителя. Выяснилось, что ночью 19 декабря тюменец распивал спиртное вместе со своим приятелем. Во дворе дома по ул. Таврической мужчины заметили незапертый автомобиль и решили этим воспользоваться. Подозреваемый сел за руль, а его пьяный приятель уснул в автомобиле.

Злоумышленник доехал до д. Нариманова, где продал угнанный автомобиль местному жителю за 5 тыс. рублей и потратил вырученные деньги на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# кража , уголовное дело

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