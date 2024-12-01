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Более 230 инструкторов для всей России подготовил тюменский центр "Воин"

Общество, 13:42 23 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

233 инструктора прошли образовательную программу по военно-спортивной подготовке на базе центра "Воин" в Тюмени с начала проекта.

47 из них - участники третьего потока обучения. Это представители 16 субъектов России. Дипломы об окончании программы они получат на торжественной церемонии в ТюмГУ 24 декабря.

Курсы длились три месяца. После подготовленные специалисты вернутся в свои регионы для работы в филиалах "Воина", сообщает информационный центр регионального правительства.

Отметим, что учебная программа подобного формата впервые реализована в Тюменской области.

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# инструкторы , обучение

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