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Жители Тюменской области могут позвонить на горячую линию Деду Морозу

Общество, 18:05 23 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Ростелеком контакт-центр" в третий раз открывает горячую линию Деда Мороза и его цифровых помощников.

По телефону 8 800 101-10-42 дети смогут разгадать зимние загадки, рассказать Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить на Новый год и оставить пожелания Деду Морозу.

Бесплатный круглосуточный номер будет работать до 30 декабря 2024 года. Проект реализован при поддержке "Почты России" и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Если в 2022 году дети позвонили на линию 32 тыс. раз, то уже в 2023 году цифровые помощники обработали более 135 тыс. звонков.

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# горячая линия , Дед Мороз , Новый год

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