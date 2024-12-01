В Тюмени состоялась презентация "говорящих" книг от тюменских авторов

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Презентация сборника "говорящих" книг тюменских авторов прошла в специальной библиотеке для слепых. Его создали в рамках проекта "Доступный формат. Новое".

В сборник вошли произведения писателей-юбиляров 2024 года: Л. Лапцуя, Р. Лыкосовой, А. Захаров, В. Софронова, Н. Шамсутдинова, А. Маркиянова, А. Марковой. Произведения озвучили дикторы-волонтеры, которые прошли обучение в рамках проекта "Доступный формат", организованного областной научной библиотекой им. Менделеева" при поддержке департамента культуры Тюменской области.

Работы по озвучиванию и монтажу книг проходили с января по сентябрь. На презентации волонтеры поделились впечатлениями о прочитанных произведениях. Гости послушали отрывки из аудиокниг.

Скоро сборник появится в фонде библиотеки и будет размещен в онлайн-библиотеке для инвалидов по зрению "Логос", сообщает региональный департамент культуры.