  • 23 декабря 202423.12.2024понедельник
  • USD102,3438
    EUR106,5444
  • В Тюмени -3..-5 С 1 м/с ветер юго-западный

В Тюмени состоялась презентация "говорящих" книг от тюменских авторов

Общество, 17:43 23 декабря 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Презентация сборника "говорящих" книг тюменских авторов прошла в специальной библиотеке для слепых. Его создали в рамках проекта "Доступный формат. Новое".

В сборник вошли произведения писателей-юбиляров 2024 года: Л. Лапцуя, Р. Лыкосовой, А. Захаров, В. Софронова, Н. Шамсутдинова, А. Маркиянова, А. Марковой. Произведения озвучили дикторы-волонтеры, которые прошли обучение в рамках проекта "Доступный формат", организованного областной научной библиотекой им. Менделеева" при поддержке департамента культуры Тюменской области.

Работы по озвучиванию и монтажу книг проходили с января по сентябрь. На презентации волонтеры поделились впечатлениями о прочитанных произведениях. Гости послушали отрывки из аудиокниг.

Скоро сборник появится в фонде библиотеки и будет размещен в онлайн-библиотеке для инвалидов по зрению "Логос", сообщает региональный департамент культуры.

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# библиотека для слепых , книги , незрячие

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:04 23.12.2024Более 2000 заявок на участие в акции "Елка желаний" поступило от детей Тюменской области
18:43 23.12.2024Согревающая выгода в билайне: забирай смартфон HONOR со связью и аксессуаром
18:16 23.12.2024Героини спектакля "Полярная болезнь" прогулялись по тюменской пешеходной улице
18:16 23.12.2024Семьи тюменских участников спецоперации посетили музей лошадей "Хутор"