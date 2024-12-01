Героини спектакля "Полярная болезнь" прогулялись по тюменской пешеходной улице
Актрисы спектакля "Полярная болезнь" разыграли сценки в образах героинь на пешеходной ул. Дзержинского в Тюмени. История о жизни женщин на Севере в 90-е пройдет в Молодежном театральном центре "Космос" 25 и 27 декабря.
Во время перформанса актрисы показали контраст между атмосферой 90-х и современной жизнью. Они разыграли несколько сцен из постановки и пригласили жителей посетить её.
Спектакль создан по одноименной пьесе современного российского драматурга Марии Малухиной. Режиссер — Арсений Бехтерев, ученик известного и действующего режиссера Большого драматического театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге Андрея Могучего.
Организатор — Молодежный театральный центр "Космос" при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.
Билеты доступны по ссылке.
Возрастное ограничение: 16+.