Героини спектакля "Полярная болезнь" прогулялись по тюменской пешеходной улице

vk.com/teatrkosmos vk.com/teatrkosmos

Актрисы спектакля "Полярная болезнь" разыграли сценки в образах героинь на пешеходной ул. Дзержинского в Тюмени. История о жизни женщин на Севере в 90-е пройдет в Молодежном театральном центре "Космос" 25 и 27 декабря.

Во время перформанса актрисы показали контраст между атмосферой 90-х и современной жизнью. Они разыграли несколько сцен из постановки и пригласили жителей посетить её.

Спектакль создан по одноименной пьесе современного российского драматурга Марии Малухиной. Режиссер — Арсений Бехтерев, ученик известного и действующего режиссера Большого драматического театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге Андрея Могучего.

Организатор — Молодежный театральный центр "Космос" при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Билеты доступны по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.