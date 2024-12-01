Более 2000 заявок на участие в акции "Елка желаний" поступило от детей Тюменской области

| Фото: из Telegram-канала регионального отделения "Движения первых" | Фото: из Telegram-канала регионального отделения "Движения первых"

Более двух тыс. заявок на участие в акции "Елка желаний" поступило от детей Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

В них ребята писали о подарках, которые мечтают получить на Новый год: ролики, микроскопы, наборы художника и другое.

Чтобы исполнить несколько таких желаний, 23 декабря к акции присоединились заместитель директора департамента образования администрации Тюмени Анна Ланская и руководитель детской футбольной школы "Север" Иван Бахур.

Также воплотить новогодние мечты детей может каждый. Подробнее об участии — на сайте акции.

"Елку желаний" проводит всероссийское “Движение первых”.