Ежегодная всероссийская акция Росгвардии "Безопасный Новый год" проходит в Тюменской области
Общество, 21:16 23 декабря 2024
| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области
Ежегодная всероссийская акция Росгвардии "Безопасный Новый год" проходит в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
Сотрудники подразделений территориального управления Росгвардии раздают гражданам информационные буклеты, проводят с жителями профилактические беседы о соблюдении мер безопасности в быту, антитеррористической защищенности в местах с массовым пребыванием граждан.
Экипажи патрулирования вневедомственной охраны находятся около мест массового пребывания людей и в круглосуточном режиме готовы незамедлительно отреагировать на изменение обстановки.
При возникновении внештатной ситуации необходимо позвонить по единому номеру экстренных служб – 112.