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Ежегодная всероссийская акция Росгвардии "Безопасный Новый год" проходит в Тюменской области

Общество, 21:16 23 декабря 2024

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Ежегодная всероссийская акция Росгвардии "Безопасный Новый год" проходит в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Сотрудники подразделений территориального управления Росгвардии раздают гражданам информационные буклеты, проводят с жителями профилактические беседы о соблюдении мер безопасности в быту, антитеррористической защищенности в местах с массовым пребыванием граждан.

Экипажи патрулирования вневедомственной охраны находятся около мест массового пребывания людей и в круглосуточном режиме готовы незамедлительно отреагировать на изменение обстановки.

При возникновении внештатной ситуации необходимо позвонить по единому номеру экстренных служб – 112.

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# Новый год , праздник , Росгвардия

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