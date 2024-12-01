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Тюменская область - дипломант Всероссийского фестиваля "Салют Победы"

Общество, 10:46 24 декабря 2024

Департамент культуры Тюменской области | Фото: Департамент культуры Тюменской области

Тюменская область отмечена дипломом I степени Всероссийского фестиваля народного творчества "Салют Победы"

Организатором конкурса выступает Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова при поддержке Минкультуры РФ. Свои театрализованные программы в этом году заявили 56 регионов, в том числе впервые — Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская область.

Тюменскую область представил творческий коллектив МАУ "Культура" Ярковского района. Артисты выступили с театрализованным представлением "Дорогами Великой Победы", сообщает информационный центр регионального правительства.

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# Великая Победа , конкурсы , культура

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