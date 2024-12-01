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В Тюменской области работодатели заявили 52,9 тыс. вакансий за год

Экономика, 11:19 24 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

52,9 тыс. вакансий заявили работодатели в Тюменской области за 2024 год. На одного соискателя приходится 11 предложений о работе. Кадровая потребность тюменских предприятий в два раза превышает средний показатель по стране.

Об этом рассказал директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров на заседании Общественного совета.

"Кадровая потребность на предприятиях растет значительно, в то время как ресурс на замещение сокращается. Менее двух тысяч безработных состоят на учете при более чем 20 тысячах вакансий. Соответственно на одного приходится 11 предложений о работе. Ситуация не простая и в других регионах, есть субъекты где на одного соискателя приходится до 30 вакансий. Это приводит к конкуренции за кадры между субъектами", - привел данные директор департамента.

При этом половина из соискателей не имеют высшего либо среднего профессионального образования, а работодатели как раз нуждаются в таких кадрах.

"Наибольшее количество вакансий пришлось на такие секторы экономики, как строительный – 7 тысяч 227 предложений за год о работе, и промышленный – 5 тысяч 347. В топе самых востребованных - рабочие, водители, монтажники, инженеры, охранники, повара, электрогазосварщики и другие. То что, в это рейтинг входят инженеры, подтверждает развитие отечественной промышленности", - уточнил Александр Сидоров.

Оксана Корнеенкова

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# Александр Сидоров , вакансии , занятость , рынок труда

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