Тюменский завод "МИМ" выпустит новые изделия совместно со студентами-медиками

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студенты Тюменского медицинского университета исследуют рынок изделий для инфузионной терапии: удлинители, переходники, разветвители. Они решают кейс ООО "МИМ" - основного производителя медизделий Тюменской области.

По информации вуза, представители завода заинтересованы в техническом развитии и усовершенствовании продукции. В декабре ООО "МИМ" выступил в качестве кейсодателя на I Открытой проектной сессии программы "HPSM.Будущее сейчас" в Тюменском медицинском университете.

"Возможности сотрудничества вуза и "МИМ" мы видим в том числе в проведении клинической апробации медицинских изделий, которые производит завод. Мы можем взять на себя эту функцию не только на базе нашей Университетской многопрофильной клиники, но и совместно с медицинскими организациями стационарного и амбулаторного профиля. Также есть возможность обсудить производство медицинских изделий, которые разрабатываются в нашем университете", - проректор по научно-исследовательской работе и инновационной политике Елена Храмова.

По результатам решения поставленных в кейсе задач планируется рассмотреть вопрос о регистрации и выпуске новых изделий на заводе "МИМ". Будет разработана техническая документация, закуплено необходимое оборудование и в конечном итоге – начат выпуск новых изделий. Продукция, разработанная совместно с ТМУ, должна удовлетворить потребности врачей. Задача поставлена непростая: каждое изделие должно соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ и других нормативных актов, предъявляемым к медицинским изделиям.