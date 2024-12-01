Турне тюменского "ДедМоробуса" начнется со сквера Льва Ровнина

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Турне "ДедМоробуса" начнется со сквера Льва Ровнина 29 декабря в 12 часов. Тюменский духовой оркестр исполнит любимые мелодии и новогодние хиты. Дирижером выступит Тимур Бахров, сообщает администрация города.

Продолжит в этот день оркестр свою программу на площади 400-летия Тюмени, заглянет на пешеходную улицу Дзержинского и Цветной бульвар. Такое же расписание маршрута будет 4 и 5 января, начало — с 12 часов.

Возрастное ограничение: 0+

Узнать подробнее о новогодних мероприятиях можно на сайте.