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Дети Краснодона получат сладкие подарки из Тюмени

Общество, 12:47 25 декабря 2024

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

500 наборов сладостей отправило в подшефный Краснодон Тюменское региональное отделение "Единой России". Их получат дети участников СВО и ребята из многодетных и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба пресс-служба партии.

Помощь в приобретении подарков оказал президент Союза армян Тюменской области Абрам Овеян.

Как сообщил секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, ранее по просьбе краснодонцев к началу учебного года ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам и семей участников СВО из Тюмени были доставлены 598 школьных рюкзаков. В конце августа тюменские единороссы за счет личных средств закупили и отправили для детского сада подшефного региона коляски, стульчики для кормления, ходунки и другой инвентарь.

По словам председателя комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководителя регисполкома "Единой России" Ольги Швецовой, все дети в Новый год ждут чудес и исполнения желаний. "Мы хотим, чтобы ребятишки из многодетных и малообеспеченных семей, семей участников СВО из Краснодона получили максимум внимания. Надеюсь, вкусные тюменские конфеты порадуют малышей", – сказала она.

Заместитель главы администрации Краснодона Татьяна Галушкина поблагодарила тюменцев за внимание и заверила, что ребята получат свои подарки как только груз приедет в Краснодон.

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# Андрей Артюхов , Краснодон , Новый год , Ольга Швецова

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