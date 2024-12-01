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Изменилось время открытия главной ёлки Тюмени

Общество, 11:52 24 декабря 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Главную ёлку откроют на площади 400-летия Тюмени 26 декабря. Время начала мероприятия изменилось на 18 часов, сообщает администрация города.

Для тюменцев на площади у драмтеатра организуют конкурсы, игры и фотозоны. Для детей откроют ледовый комплекс с горками и лабиринтами.

С наступающим Новым годом тюменцев и гостей города поздравят Дед Мороз, Снегурочка и творческие коллективы, в том числе Тюменский духовой оркестр, группа "Матрица" и другие.

Напомним, вся информация о новогодних площадках и мероприятиях областного центра собрана на сайте фабрикаволшебства.рф, здесь можно узнать адреса ёлок, катков, горок.

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