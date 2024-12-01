На трассе Тюмень - Тобольск связисты усилили 4G

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Цифровая активность автомобилистов и пассажиров на дороге Тюмень -Тобольск в ноябре выросла на 15 % по сравнению с началом осени. А к аналогичному периоду прошлого года объем мобильного трафика в смартфонах авто-путешественников на трассе Р-404 увеличился сразу на 47%. Комфортнее пользоваться цифровыми сервисами в пути от областной столицы до популярных туристических объектов жители и гости региона могут благодаря модернизации инфраструктурных объектов МегаФона вдоль транспортной артерии.

Инженеры МегаФона активировали низкочастотный диапазон LTE на телеком-объектах вдоль федеральной автодороги Тюмень - Тобольск. Интернет-соединение в сети 4G стало более устойчивым для автопутешественников и жителей более чем десятка сел, расположенных вдоль трассы. Среди них: Байкалово, Кутарбитка, Ивлеево, Покровское, Усалка, Дубровное и другие. После проведенных работ скорость мобильного интернета в смартфонах сельчан выросла на 30%. А средний объем передачи данных в зоне покрытия модернизированных базовых станций уже превысил 9 тысяч ГБ в месяц.

Востребованность преобразований подтверждают данные аналитиков сотового оператора. Тюменцы и гости из других регионов за ноябрь прокачали на трассе такой объем данных, которого хватит, чтобы отправить 240 миллионов сообщений в мессенджерах, или на два миллиона часов в режиме навигации. Суммарное время телефонных разговоров за этот же период приближается к 26 тысячам часов. В декабре и в первую декаду января количество и активность пользователей по пути в туристические и паломнические локации будет ожидаемо расти.

Древняя столица Сибири – Тобольск остается одним из самых востребованных направлений для почитателей культурно-исторического наследия. Жители и гости региона активно посещают древний монастырь в селе Абалак, и музей Григория Распутина в Покровском. По данным аналитиков МегаФона, посещаемость туристических жемчужин края особенно высока в июле, а также в период Рождественских каникул. Теперь во время трехчасовой поездки от Тюмени до Тобольска или в обратном направлении путешественники могут пользоваться системами навигации и бронирования, слушать музыку онлайн, общаться в мессенджерах и делиться с друзьями фото и видео в моменте.

Более половины всего интернет-трафика на трассе Тюмень - Тобольск используют жители Тюменской области, остальное — туристы. В ноябре на связь здесь выходили абоненты из 80 регионов страны. Наиболее активными были москвичи, югорчане, свердловчане и ямальцы.

"С начала года наши инженеры модернизировали свыше 240 объектов в городах и районах области. В том числе перевели часть частот из сети 3G в более актуальную 4G на участке федеральной автодороги Р-404. Эта магистраль соединяет Тюменскую область с Югрой и проходит через Тобольск. Сеть четвертого поколения на транспортной артерии помогает повысить не только безопасность передвижения, но и комфорт в пути для автомобилистов и пассажиров, которые активно пользуются связью в туристических и деловых поездках", — отмечает Евгений Пфлаумер, директор МегаФона в Тюменской области.