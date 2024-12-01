Лабораторию со складом построила нефтепроводная компания в Уватском районе

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Химико-аналитическую лабораторию со складом построила компания "Транснефть - Сибирь" в с. Демьянском Уватского района. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Здание представляет собой быстро возводимую отапливаемую каркасную конструкцию. Площадь застройки – 464,12 кв. м, а строительный объем – 2,311 куб. м. Помещения оснащены современными системами отопления, кондиционирования и вентиляции.

Застройщику АО "Транснефть - Сибирь" Главное управление строительства Тюменской области выдало заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.