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К маленьким пациентам тюменской больницы № 2 спустится десант Дедов Морозов

Общество, 17:34 24 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ежегодная акция "Десант Дедов Морозов" пройдет в Тюмени 26 декабря. Маленьких пациентов Областной клинической больницы № 4 порадуют участники регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, сообщает Тюменское добровольческое движение.

Используя альпинистское снаряжение и соблюдая все меры безопасности, команда организаторов сделает появление Дедов Морозов волшебным для детей и взрослых. После спуска главный волшебник Нового года передаст малышам долгожданные подарки через Снегурочек-медсестер.

Создать волшебную новогоднюю атмосферу поможет оркестр главного управления МЧС России по Тюменской области, который исполнит для ребят музыкальную композицию. Начало события — в 15 часов.

Акция пройдет в рамках реализации проекта "Я - спасатель" при поддержке Фонда президентских грантов.

Возрастное ограничение: 0+

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# Дед Мороз , дети , ОКБ № 2

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