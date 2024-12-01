К маленьким пациентам тюменской больницы № 2 спустится десант Дедов Морозов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ежегодная акция "Десант Дедов Морозов" пройдет в Тюмени 26 декабря. Маленьких пациентов Областной клинической больницы № 4 порадуют участники регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, сообщает Тюменское добровольческое движение.

Используя альпинистское снаряжение и соблюдая все меры безопасности, команда организаторов сделает появление Дедов Морозов волшебным для детей и взрослых. После спуска главный волшебник Нового года передаст малышам долгожданные подарки через Снегурочек-медсестер.

Создать волшебную новогоднюю атмосферу поможет оркестр главного управления МЧС России по Тюменской области, который исполнит для ребят музыкальную композицию. Начало события — в 15 часов.

Акция пройдет в рамках реализации проекта "Я - спасатель" при поддержке Фонда президентских грантов.

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