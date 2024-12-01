Столетие отмечает ветеран Александра Хамова из Тюменской области

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Участница Великой Отечественной войны Александра Хамова из Голышмановского округа отмечает 100-летие 24 декабря. Ветерана поздравляют сотрудники администрации, представители общественных организаций, соцзащиты и школьники.

Александра Хамова награждена медалями "За отвагу", "За победу над Германией", орденом "Отечественной войны" II степени, имеет юбилейные медали.

Александре Михайловне вручили телеграмму с поздравлением от губернатора Тюменской области Александра Моора: "Ваш жизненный путь вызывает глубокое уважение. Вы прошли через суровые испытания Великой Отечественной войны, с честью и отвагой выполняли боевые задачи, защищая нашу Родину. В мирное время вы посвятили себя труду на благо родного муниципалитета и Тюменской области, заслужили высокий авторитет и уважение земляков". Он пожелал ветерану крепкого здоровья и тепла.

Александра Хамова родилась в 1924 году в д. Тришкино Голышмановского района. В 1939 году с родителями переехала в село Земляная, где окончила семилетку. Прошла курсы радисток. В 1943 году ее призвали на фронт. В Сталинграде прошла курсы прожектористов для управления зенитно-прожекторной установкой. Служила в составе 28 отделения зенитно-прожекторного батальона. В середине марта 1945 года была ранена, месяц провела в госпитале, а после была командирована домой. Она много лет проработала в Усть-Ламенском сельпо кладовщиком, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.