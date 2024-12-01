Инклюзивные настольные игры народов мира купили в Ялуторовском районе

| Фото: из Telegram-канала главы Ялуторовского района Андрея Гильгенберга | Фото: из Telegram-канала главы Ялуторовского района Андрея Гильгенберга

Два комплекта настольных игр народов мира купили для общества инвалидов в Ялуторовском районе. Они разнообразят досуг жителей муниципального образования с ограниченными возможностями здоровья.

"В Ялуторовский район доставили ещё два комплекта инклюзивных игр. С просьбой приобрести настольные игры народов мира для развития спортивных навыков людей с инвалидностью ко мне обратился председатель районной общественной организации ВОИ Григорий Моторин", - рассказал глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг в своем Telegram-канале.

Не первый год в районе проводят муниципальные и межрайонные кубки по инклюзивным играм. Спортсмены вышли на областной уровень.

До этого в муниципалитете был лишь один подобный комплект, в который входит шесть различных игр.