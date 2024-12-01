АО "Газпром газораспределение Север" напоминает о безопасности в преддверии новогодних праздников
Уважаемые потребители природного газа! В преддверии новогодних праздников в период низких температур будьте внимательны в обращении с газовыми приборами и соблюдайте правила использования газа в быту. Не подвергайте опасности себя, своих близких и соседей.
Чтобы избежать трагедии, важно соблюдать правила безопасности:
• всегда открывайте форточку или окно (в режиме проветривания) во время использования газового прибора;
• перед пользованием газовыми приборами проверяйте наличие тяги;
• используйте только исправное газовое оборудование.
• не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование.
При запахе газа необходимо:
1. Закрыть краны перед газовыми приборами;
2. Открыть окна, двери, проветрить помещения;
3. Вывести людей из загазованных помещений;
4. Выйдя из загазованного помещения, вызвать аварийную бригаду по телефону 04, 104, 112.
Также напоминаем о необходимости извлечения задвижки (шибера) при ее наличии из конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством. Следите за состоянием дымохода и не допускайте его обледенения.