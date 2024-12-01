АО "Газпром газораспределение Север" напоминает о безопасности в преддверии новогодних праздников

| Фото: «Газпром межрегионгаз Север» | Фото: «Газпром межрегионгаз Север»

Уважаемые потребители природного газа! В преддверии новогодних праздников в период низких температур будьте внимательны в обращении с газовыми приборами и соблюдайте правила использования газа в быту. Не подвергайте опасности себя, своих близких и соседей.

Чтобы избежать трагедии, важно соблюдать правила безопасности:

• всегда открывайте форточку или окно (в режиме проветривания) во время использования газового прибора;

• перед пользованием газовыми приборами проверяйте наличие тяги;

• используйте только исправное газовое оборудование.

• не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование.

При запахе газа необходимо:

1. Закрыть краны перед газовыми приборами;

2. Открыть окна, двери, проветрить помещения;

3. Вывести людей из загазованных помещений;

4. Выйдя из загазованного помещения, вызвать аварийную бригаду по телефону 04, 104, 112.

Также напоминаем о необходимости извлечения задвижки (шибера) при ее наличии из конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством. Следите за состоянием дымохода и не допускайте его обледенения.